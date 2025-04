Seltener Pilz im Erzgebirge entdeckt - Experte warnt vor gefährlichem Doppelgänger

In einem Garten in Bad Schlema sind jetzt Spitzmorcheln entdeckt worden. Ein Pilzexperte hat den seltenen Fund begutachtet - und warnt vor einem gefährlichen Doppelgänger.

Pilzberater Frank Demmler aus Lauter-Bernsbach ist am Dienstag eine Handvoll Spitzmorcheln vorgelegt worden. Gefunden hatte man sie in einem Garten in Bad Schlema. „Es ist der erste Morchel-Fund in diesem Jahr in unserer Gegend“, so der Experte. Die Familie aus Bad Schlema hat dem Pilzberater ihren Fund überlassen. Der gedenkt, daraus eine...