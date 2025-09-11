Serie dreister Diebstähle im Erzgebirge: Kriminelle schlagen erneut zu

Aue
In Bad Schlema haben Kriminelle einen Defibrillator gestohlen, der bei Herzproblemen Leben retten kann. Es ist nicht das erste Mal, dass ein solches Gerät gestohlen wurde.
Die Serie dreister Diebstähle von Defibrillatoren in Aue-Bad Schlema reißt nicht ab. Erneut wurde ein solches Gerät entwendet. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, sei am Dienstag festgestellt worden, dass der Defibrillator am Ringerzentrum im Ortsteil Bad Schlema gestohlen wurde.
