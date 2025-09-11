Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Serie dreister Diebstähle im Erzgebirge: Kriminelle schlagen erneut zu

Der Defibrillator am Ringerzentrum in Bad Schlema ist bereits zum zweiten Mal gestohlen worden.
Der Defibrillator am Ringerzentrum in Bad Schlema ist bereits zum zweiten Mal gestohlen worden. Bild: Jens Müller
Der Defibrillator am Ringerzentrum in Bad Schlema ist bereits zum zweiten Mal gestohlen worden.
Der Defibrillator am Ringerzentrum in Bad Schlema ist bereits zum zweiten Mal gestohlen worden. Bild: Jens Müller
Aue
Serie dreister Diebstähle im Erzgebirge: Kriminelle schlagen erneut zu
Redakteur
Von Joseph Wenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Bad Schlema haben Kriminelle einen Defibrillator gestohlen, der bei Herzproblemen Leben retten kann. Es ist nicht das erste Mal, dass ein solches Gerät gestohlen wurde.

Die Serie dreister Diebstähle von Defibrillatoren in Aue-Bad Schlema reißt nicht ab. Erneut wurde ein solches Gerät entwendet. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, sei am Dienstag festgestellt worden, dass der Defibrillator am Ringerzentrum im Ortsteil Bad Schlema gestohlen wurde.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
03.06.2025
2 min.
„Der Diebstahl kann im Ernstfall Menschenleben kosten“: Vandalen schlagen erneut in Bad Schlema zu
Erneut ist in Bad Schlema ein mobiler Defibrillator gestohlen worden.
Defibrillatoren können bei Herzproblemen Leben retten – doch in Bad Schlema werden sie immer wieder zum Ziel von Vandalen. Eine Stadtsprecherin findet deutliche Worte.
Jürgen Freitag
13:28 Uhr
2 min.
ZEW-Index überrascht: Hoffnung für Autobranche und Chemie
Börsianer schauen überraschend optimistisch auf die deutsche Wirtschaft (Archivbild)
Die deutsche Wirtschaft steckt in der Krise, doch Finanzexperten schöpfen Zuversicht. Gerade für exportorientierte Branchen, darunter deutsche Schlüsselindustrien, sehen sie bessere Aussichten.
13:28 Uhr
6 min.
Israels Militär beginnt Bodenoffensive in Stadt Gaza
Das israelische Militär rückt auf die Stadt Gaza vor.
Das Militär rückt in Richtung des Stadtzentrums von Gaza vor. Nach schweren Angriffen ist von Dutzenden Toten die Rede. In der Stadt befinden sich noch Hunderttausende Zivilisten.
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
18:00 Uhr
3 min.
Stadt im Erzgebirge setzt auf Defibrillatoren als Lebensretter – die aber werden immer wieder gestohlen
Am Eingang der Johanniter-Geschäftsstelle auf dem Zeller Berg in Aue hängt seit neustem ein Defibrillator, der Leben retten kann.
Zahlreiche Defibrillatoren zur Wiederbelebung von Menschen in Not gibt es inzwischen in Aue-Bad Schlema. Das Gros ist rund um die Uhr zugänglich. Das zieht jedoch Diebe an.
Anna Neef
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
Mehr Artikel