„Sie gehören zum Stadtbild“: Kran hebt Apostelfiguren an alten Platz an Nicolaikirche in Aue

Peter und Paul sind nach Aue zurückgekehrt. Die Apostelfiguren der Kirche St. Nicolai waren zur Restauration in einem Steinmetzbetrieb in Stollberg. Die Arbeit an der Kirche ist damit nicht zu Ende.

Peter und Paul strahlen wie neu. An diesen Anblick muss sich Dirk Mühlberg noch gewöhnen. Der Ur-Auer war am Donnerstagmorgen dabei, als die Apostelfiguren nach ihrer Restaurierung an ihren alten Platz am Portal der Kirche St. Nicolai in Aue zurückkehrten. Er kennt die Apostelfiguren mit einer dunklen Patina, die sie über fast 100 Jahre...