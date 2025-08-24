Simmel-Center in Aue bekommt neues automatisches Parksystem

Mehrere Wochen wurden auf dem Parkplatz am Simmel-Center in Aue Gräben geschachtet. Was war der Grund dafür?

Am Simmel-Center in Aue wird ein neues Parksystem eingeführt. In den vergangenen Wochen fanden dafür Bauarbeiten statt, bei denen die dafür nötigen Kabel in die Erde verlegt wurden. "Dieses System ist eine automatische Parkzeitmessung", heißt es dazu von Centermanagerin Yvonne Härtig. Kostenfrei sind für Kunden des Simmel-Centers pro Tag...