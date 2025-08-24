Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Kameras gehören zum neuen Parksystem am Simmel-Markt in Aue.
Kameras gehören zum neuen Parksystem am Simmel-Markt in Aue. Bild: Niko Mutschmann
Kameras gehören zum neuen Parksystem am Simmel-Markt in Aue.
Kameras gehören zum neuen Parksystem am Simmel-Markt in Aue. Bild: Niko Mutschmann
Aue
Simmel-Center in Aue bekommt neues automatisches Parksystem
Redakteur
Von Heike Mann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mehrere Wochen wurden auf dem Parkplatz am Simmel-Center in Aue Gräben geschachtet. Was war der Grund dafür?

Am Simmel-Center in Aue wird ein neues Parksystem eingeführt. In den vergangenen Wochen fanden dafür Bauarbeiten statt, bei denen die dafür nötigen Kabel in die Erde verlegt wurden. "Dieses System ist eine automatische Parkzeitmessung", heißt es dazu von Centermanagerin Yvonne Härtig. Kostenfrei sind für Kunden des Simmel-Centers pro Tag...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
24.08.2025
3 min.
Nächste Bundesstraße im Erzgebirge gesperrt: Was Autofahrer in Aues Innenstadt deshalb erwartet
Ein nächster Abschnitt der Wettinerstraße in Aue wird gebaut.
Auf Autofahrer kommt die nächste Sperrung in Aues Innenstadt zu. Bis Ende November wird auf der Wettinerstraße gebaut.
Heike Mann
25.08.2025
4 min.
Verwunschene Welten: Das bietet Sachsens neuer Freizeitpark
Das Bergwerk zählt zu den geheimnisvollsten Orten in „ArkaZien“. Auf sechs Ebenen kann man hindurchkrackseln und zum Kletterturm aufsteigen.
Vor den Toren Leipzigs öffnet am 3. September ein neuer Freizeitpark. Das Konzept dahinter ist wohl einzigartig. Zum Start dürfen maximal nur 1500 Besucher rein.
Jürgen Becker
22.08.2025
1 min.
In Aues Innenstadt entsteht ein neuer Parkplatz - Wer darf ihn nutzen?
An der Marie-Müller-Straße in Aue entsteht ein neuer Parkplatz.
Eine Auer Firma baut auf einer bisher ungenutzten Fläche einen Parkplatz. Was entstehen soll und was die Nutzungsbedingungen sind.
Heike Mann
21:25 Uhr
3 min.
FSV Zwickau: Drei Tore reichen bei den Hertha-Bubis nicht zum Sieg
Andrej Startsev kehrte gegen Hertha zurück, schoss ein Tor und ging doch nicht als Sieger vom Platz.
Einmal in Rückstand, zweimal in Führung und doch kein Dreier: Die Schwäne kehren mit einem Punkt aus Berlin zurück.
Knut Berger
21:13 Uhr
2 min.
Transfer-Ansage der Bosse - Eberl: "Gibt keine dicke Luft"
Max Eberl äußert sich zu den Münchner Transfer-Aktivitäten. (Archivbild)
Die Bosse von Bayern München haben beschlossen, dass in dieser Transferperiode kein Spieler mehr gekauft wird. Der Sportvorstand muss mit dieser Vorgabe leben.
08:30 Uhr
2 min.
Tödlicher Unfall bei Hartenstein: Radfahrerin stirbt nach Kollision mit VW
Der Rettungshubschrauber Christoph 46 war im Einsatz bei dem tödlichen Verkehrsunfall auf der S255 bei Hartenstein-Thierfeld.
Ein schwerer Unfall mit tödlichem Ausgang für eine 27-jährige Radfahrerin ereignete sich Dienstagabend bei Hartenstein-Thierfeld.
Cornelia Henze und Niko Mutschmann
Mehr Artikel