Ski-Spaß im Erzgebirge? Auf diesen Pisten geht noch was

Tauwetter bremst vielerorts Wintersportler im Erzgebirge aus. Doch einige Skilifte drehen sich noch. „Freie Presse“ gibt einen Überblick.

Tauwetter hat in den vergangenen Tagen vielerorts dafür gesorgt, dass sich der Schnee zurückzieht. Gleich mehrere Skipisten im Erzgebirge mussten in der Folge ihren Betrieb vorerst einstellen. Doch mancherorts kommen Skifahrer noch voll auf ihre Kosten. Wo genau?