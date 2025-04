Skiarena in Eibenstock beendet Saison: Dieses Fazit zieht der Betreiber

In Eibenstock und Carlsfeld ruhen jetzt die Skilifte. Welches Fazit ziehen der Betreiber der Skiarena und der Skiclub in Carlsfeld?

Zu Wochenanfang hat es noch einmal in den Bergen geschneit. Doch die Skisaison ist vielerorts definitiv zu Ende - auch am Adlerfelsen in Eibenstock und am Hirschkopf in Carlsfeld. In der Skiarena in Eibenstock leuchtet noch immer „der Gletscher“ weiß in der Landschaft. Aber: „Der Skilift ist abgestellt“, sagt Betreiber Stefan Uhlmann.