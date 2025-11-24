Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • „So früh wie nie“: Skiarena Eibenstock startet Skibetrieb im Erzgebirge

Die Skiarena Eibenstock startet mit Wochenbeginn in die Wintersaison.
Ab Montag ist Skifahren in der Skiarena Eibenstock möglich.
In den vergangenen Tagen liefen auch in der Skiarena Eibenstock die Schneekanonen.
Aue
„So früh wie nie“: Skiarena Eibenstock startet Skibetrieb im Erzgebirge
Von Annett Honscha
Mit Wochenstart ist Skibetrieb in der Skiarena Eibenstock möglich. Es gelten zunächst Sonderöffnungszeiten. Am Dienstag folgt ein weiteres Gebiet.

Die Skiarena Eibenstock startet mit Sonderöffnungszeiten in die Wintersaison. Ab Montag ist Skibetrieb möglich. „So früh wie nie und mit so viel Schnee wie noch nie“, heißt es in einer Mitteilung. Sesselbahn, Kinderland, Skiverleih und Skibar samt Terrassen sind mit Wochenstart geöffnet. Das gilt zunächst Montag bis Freitag von 15 bis 20...
