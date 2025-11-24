„So früh wie nie“: Skiarena Eibenstock startet Skibetrieb im Erzgebirge

Mit Wochenstart ist Skibetrieb in der Skiarena Eibenstock möglich. Es gelten zunächst Sonderöffnungszeiten. Am Dienstag folgt ein weiteres Gebiet.

Die Skiarena Eibenstock startet mit Sonderöffnungszeiten in die Wintersaison. Ab Montag ist Skibetrieb möglich. „So früh wie nie und mit so viel Schnee wie noch nie“, heißt es in einer Mitteilung. Sesselbahn, Kinderland, Skiverleih und Skibar samt Terrassen sind mit Wochenstart geöffnet. Das gilt zunächst Montag bis Freitag von 15 bis 20...