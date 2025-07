Sommerfest in Aue als Stadtfest-Ersatz: Wie die Premiere lief und wer das stärkste Team stellte

Weil das Auer Stadtfest ausfällt, hat ein Pub-Inhaber ein Sommerfest am Carolateich organisiert. Dafür erntet er Hochachtung, auch wenn das Wetter zumindest am Sonnabend nicht mitspielte.

Freie Parkplätze in der Nähe des Carolateichs in Aue-Bad Schlema ließen es erahnen: Der Gästezustrom zum Sommerfest lässt zu wünschen übrig. Open-Air-Veranstaltungen stehen und fallen bekanntlich mit dem Wetter. Der Regen wirkte am Samstagnachmittag weniger einladend. Doch die Musik, die einem auf dem Weg zum Stadtpark entgegenkam, machte...