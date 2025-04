Spankörbe aus dem Erzgebirge: Alte Handwerkskunst droht auszusterben - doch es gibt eine Rettungsidee

Eine alte Handwerkskunst droht wegen Nachwuchsproblemen auszusterben. Vereinsmitglieder aus Lauter-Bernsbach sind auf der Suche nach einer Lösung in Oberfranken fündig geworden.

Ullrich Mothes setzt das Messer an der Holzleiste an und versucht, sie der Länge nach zu spalten. Wichtig ist, das Messer möglichst exakt an der Stelle eines Jahresringes anzusetzen. Weit kommt der Mann nicht, das Holz bricht. Das Holz so zu spalten, dass ganz dünne Schienen entstehen, die für das Flechten von Spankörben verwendet werden...