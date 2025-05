Stadt im Erzgebirge feiert Gottesdienst wie vor 250 Jahren - mit Bauern, Ratsherren und König

In Eibenstock haben Gläubige jetzt einen Gottesdienst wie im Jahr 1775 gefeiert. Dabei gab es weder Lautsprecher noch Posaunenchor – dafür Kerzenschein, Orgelklang und prominenten Besuch.

Einen Gottesdienst wie anno dazumal haben Gläubige am Wochenende in der Eibenstocker Stadtkirche miteinander gefeiert. Anlass dazu war das Clara-Angermann-Jahr, das derzeit in der Bergstadt begangen wird.