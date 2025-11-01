Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Stadt im Erzgebirge hält Elternbeiträge für Plätze in Kitas stabil

Bild: Symbolbild/Georg Dostmann
Die Elternbeiträge für Kita-Plätze bleiben in Eibenstock stabil. Bild: Symbolbild/Georg Dostmann
Aue
Stadt im Erzgebirge hält Elternbeiträge für Plätze in Kitas stabil
Von Heike Mann
Eltern, die ein Kind in eine der kommunalen Einrichtungen der Stadt Eibenstock bringen, können sich freuen: Die Beiträge bleiben für sie stabil. Aber welche Kosten fallen aktuell eigentlich an?

Die Elternbeiträge für Plätze in kommunalen Kinderkrippen, Kindergärten und Horts der Stadt Eibenstock bleiben stabil. Das hat der Stadtrat beschlossen.
