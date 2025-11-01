Stadt im Erzgebirge hält Elternbeiträge für Plätze in Kitas stabil

Aue
Eltern, die ein Kind in eine der kommunalen Einrichtungen der Stadt Eibenstock bringen, können sich freuen: Die Beiträge bleiben für sie stabil. Aber welche Kosten fallen aktuell eigentlich an?
Die Elternbeiträge für Plätze in kommunalen Kinderkrippen, Kindergärten und Horts der Stadt Eibenstock bleiben stabil. Das hat der Stadtrat beschlossen.
