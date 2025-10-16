Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Stadt im Erzgebirge hat lukrativen Job zu vergeben: Neuer Vize für Oberbürgermeister gesucht

Im Auer Rathaus ist demnächst eine Spitzenposition neu zu vergeben. Die Amtszeit des bisherigen Beigeordneten Jens Müller endet.
Im Auer Rathaus ist demnächst eine Spitzenposition neu zu vergeben. Die Amtszeit des bisherigen Beigeordneten Jens Müller endet. Bild: montage: Uwe Mann/Petra Lohr/FP
Im Auer Rathaus ist demnächst eine Spitzenposition neu zu vergeben. Die Amtszeit des bisherigen Beigeordneten Jens Müller endet.
Im Auer Rathaus ist demnächst eine Spitzenposition neu zu vergeben. Die Amtszeit des bisherigen Beigeordneten Jens Müller endet. Bild: montage: Uwe Mann/Petra Lohr/FP
Aue
Stadt im Erzgebirge hat lukrativen Job zu vergeben: Neuer Vize für Oberbürgermeister gesucht
Redakteur
Von Jürgen Freitag
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein gut dotierter Job in der Stadtverwaltung Aue-Bad Schlema steht zur Neubesetzung an. Gesucht wird ein neuer Beigeordneter, der zugleich OB-Vize ist. Über die Nachfolge entscheidet in Kürze der Stadtrat. Warum dabei mit Diskussionen zu rechnen ist.

In der Stadtverwaltung Aue-Bad Schlema gibt es einen lukrativen Job neu zu besetzen: Zum 7. Januar nächsten Jahres wird ein hauptamtlicher Beigeordneter gesucht, der unter anderem als Vize den Oberbürgermeister vertritt und den Titel „Bürgermeister“ trägt. Zugeordnet wird das Amt der sogenannten Besoldungsgruppe A 15. Im Grundgehalt macht...
