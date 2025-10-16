Stadt im Erzgebirge hat lukrativen Job zu vergeben: Neuer Vize für Oberbürgermeister gesucht

Aue
Ein gut dotierter Job in der Stadtverwaltung Aue-Bad Schlema steht zur Neubesetzung an. Gesucht wird ein neuer Beigeordneter, der zugleich OB-Vize ist. Über die Nachfolge entscheidet in Kürze der Stadtrat. Warum dabei mit Diskussionen zu rechnen ist.
In der Stadtverwaltung Aue-Bad Schlema gibt es einen lukrativen Job neu zu besetzen: Zum 7. Januar nächsten Jahres wird ein hauptamtlicher Beigeordneter gesucht, der unter anderem als Vize den Oberbürgermeister vertritt und den Titel „Bürgermeister“ trägt. Zugeordnet wird das Amt der sogenannten Besoldungsgruppe A 15. Im Grundgehalt macht...
