Stadt im Erzgebirge saniert Gebäude und schafft dort Wohnungen

Die Arbeiten am ehemaligen Stadtambulatorium von Eibenstock laufen. Für einige Leistungen kommen Mehrkosten auf.

Das ehemalige Stadtambulatorium, Schulgäßchen 2, in Eibenstock wird zu einem Wohnhaus umgebaut. Zwei Millionen Euro sind als Bausumme veranschlagt, sechs Wohnungen sollen entstehen. Das Gebäude stand viele Jahre leer. Versuche, dafür einen Investor zu finden, nachdem die Stadt es aus einer Versteigerung erworben hatte, waren gescheitert. Jetzt...