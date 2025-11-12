Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das ehemalige Stadtambulatorium in Eibenstock wird zum Wohnhaus umgebaut.
Das ehemalige Stadtambulatorium in Eibenstock wird zum Wohnhaus umgebaut. Bild: Ralf Wendland
Das ehemalige Stadtambulatorium in Eibenstock wird zum Wohnhaus umgebaut.
Das ehemalige Stadtambulatorium in Eibenstock wird zum Wohnhaus umgebaut. Bild: Ralf Wendland
Aue
Stadt im Erzgebirge saniert Gebäude und schafft dort Wohnungen
Redakteur
Von Heike Mann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Arbeiten am ehemaligen Stadtambulatorium von Eibenstock laufen. Für einige Leistungen kommen Mehrkosten auf.

Das ehemalige Stadtambulatorium, Schulgäßchen 2, in Eibenstock wird zu einem Wohnhaus umgebaut. Zwei Millionen Euro sind als Bausumme veranschlagt, sechs Wohnungen sollen entstehen. Das Gebäude stand viele Jahre leer. Versuche, dafür einen Investor zu finden, nachdem die Stadt es aus einer Versteigerung erworben hatte, waren gescheitert. Jetzt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:37 Uhr
3 min.
Blockhausen als Lebenswerk: „Sauensäger“ Andreas Martin und seine Frau Steffi sind Tourismushelden im Erzgebirge
Update
Blockhausen ist ihr Lebenswerk: Steffi und Andreas Martin, hier beim Pfingstcup im Kettensägen.
Blockhausen in Dorfchemnitz ist ein touristisches Aushängeschild. Die Martins stärken mit Herzblut den Tourismus im Erzgebirge. Welche Geschichte steckt dahinter?
Heike Hubricht
14:30 Uhr
4 min.
Mittweidaer Rechtsanwalt trainiert nun die Fußballer des BSC Motor Rochlitz
Martin Kreher (l.) und Silvio Weißhuhn bilden das neue Trainergespann bei den Rochlitzer Fußballern.
Für Martin Kreher ist der Cheftrainerposten beim BSC Motor Rochlitz der erste in Sachsen – und wurde durch eine Berufskollegin vermittelt. Sein Co-Trainer ist im Vater-Jahn-Stadion schon ein Bekannter.
Robin Seidler
22.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Erzgebirger Thomas ist „verknallt“ und trifft Entscheidung
Thomas Köhler bei der täglichen Arbeit auf seinem Bauernhof in Pfaffroda.
Schon am zweiten Tag der Hofwoche liegen in Pfaffroda die Nerven blank. Eine Frau muss ihre Koffer packen. Doch wen schickt Thomas nach Hause: Sandra oder Michaela?
Thomas Wittig
14:23 Uhr
2 min.
303 Kinder aus katholischer Schule in Nigeria entführt
Sowohl kriminelle Banden als auch Terrormilizen entführen immer wieder Schulkinder in Nigeria. (Archivbild)
Erneut werden Hunderte Kinder in Nigeria verschleppt – diesmal trifft es eine katholische Schule im Westen des Landes. Das Schicksal der teils sehr jungen Schülerinnen und Schüler ist unklar.
14.11.2025
3 min.
Laienspiel im Erzgebirge: Verwechslungen und Missverständnisse bei Brautschau
Eckard Schlegel, Bernd Kämmer und Wolfgang Schurz (von links) sind auch dieses Jahr beim Weihnachtsstück der Bergbühne Eibenstock dabei.
Die Bergbühne Eibenstock bringt jedes Jahr ein Weihnachtsstück zur Aufführung. In diesem Jahr mit mehr Darstellern als sonst.
Heike Mann
28.10.2025
2 min.
Stadt im Erzgebirge will Nahwärme GmbH gründen
In Eibenstock soll eine Nahwärme GmbH gegründet werden.
Eine große Energiegenossenschaft steigt als Partner bei der Nahwärmeversorgung in Eibenstock ein. Eine Millioneninvestition ist für den Ausbau des Netzes erforderlich.
Heike Mann
Mehr Artikel