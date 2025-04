Stadt im Erzgebirge schafft Pflicht zur einheitlichen Schulkleidung ab: Das ist der Grund

Seit 15 Jahren galt an der Grundschule Eibenstock die Pflicht zum Tragen einer einheitlichen Schulkleidung. Die wurde jetzt aufgehoben. Warum, erklärt die Schulleiterin.

Seit 2009 bestand an der Grundschule Eibenstock die Pflicht, eine einheitliche Schulkleidung zu tragen. In jedem Jahr stiftete die Stadt jedem Kind ein Starterpaket mit Shirts, Pullovern und Mützen, bestickt von der Stickerei Funke. Alle fünf Jahre fand an der Grundschule eine Elternbefragung statt, um zu ermitteln, ob die Schulkleidung noch...