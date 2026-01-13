Stadt im Erzgebirge verzichtet aus Kostengründen auf Neujahrsempfang – es gibt aber Ersatz

Der Neujahrsempfang der Stadt Aue-Bad Schlema fällt dieses Jahr wieder aus. Dafür ist diese Woche aber eine alternative Veranstaltung der Gewerbevereinigung geplant – mit Landrat Rico Anton und Ostrock-Legende Toni Krahl als Gäste.

Die Stadt Aue-Bad Schlema wird auch dieses Jahr keinen eigenen Neujahrsempfang organisieren. Aus Kostengründen, wie Stadtsprecherin Jana Kurwig auf Nachfrage sagt. Vor der Corona-Zeit hatte die Veranstaltung zu den Höhepunkten im Veranstaltungskalender der Stadt gehört.