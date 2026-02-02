MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Stadt im Erzgebirge will Millionensumme in Schwimmhalle investieren

Die Schwimmhalle in Aue soll für einen Millionenbetrag modernisiert werden.
Die Schwimmhalle in Aue soll für einen Millionenbetrag modernisiert werden. Bild: Anna Neef/Archiv
Die Schwimmhalle in Aue soll für einen Millionenbetrag modernisiert werden.
Die Schwimmhalle in Aue soll für einen Millionenbetrag modernisiert werden. Bild: Anna Neef/Archiv
Aue
Stadt im Erzgebirge will Millionensumme in Schwimmhalle investieren
Von Irmela Hennig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Aue-Bad Schlema muss das Hallenbad auf dem Zeller Berg saniert werden. Die Verwaltung hofft dafür auf Geld vom Bund. Ausnahmsweise könnte die Finanznot der Kommune dabei ein Vorteil sein. Inwiefern?

Das Dach muss saniert, der Dusch- und Sanitärbereich modernisiert, das Kassensystem erneuert werden. Das Schwimmbecken braucht einen neuen Umgang, also Rundum-Wege. Die Beleuchtung soll auf LED umgestellt werden. Und für Barrierefreiheit in der Schwimmhalle auf dem Zeller Berg will die Stadtverwaltung Aue-Bad Schlema auch etwas tun.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
21:46 Uhr
2 min.
Saison-Aus für Hollerbach - Becker kommt zurück
Arbeiteten schon bei Union Berlin zusammen: Urs Fischer (r) und Sheraldo Becker. (Archivbild)
Bittere Nachricht für Mainz 05: Stürmer Hollerbach hat sich schwer verletzt und fällt bis zum Saisonende aus. Doch die Rhein-Hessen überraschen mit einem Last-Minute-Transfer.
27.01.2026
3 min.
Kinder-Mangel: Stadt im Erzgebirge erwartet 2030 deutlichen Rückgang bei Schulanfängern
Blick aus der Luft auf Aue: In der Stadt wird es künftig wohl weniger erste Grundschulklassen geben.
In der Großen Kreisstadt Aue-Bad Schlema werden im Jahr 2030 Prognosen zufolge deutlich weniger Kinder eingeschult als zuletzt. Von einem Negativ-Trend geht das Landratsamt aber für den gesamten Kreis aus.
Irmela Hennig
22:00 Uhr
1 min.
Boschstraße in Glauchau: Sanierung am Bahnübergang geplant
Im Jahr 2019 wurde die Boschstraße im Gewerbegebiet verlängert.
Wegen aufgetretener Fahrbahnschäden wird der Bereich des Bahnübergangs saniert
Stefan Stolp
31.01.2026
4 min.
Millionenprojekt im Erzgebirge trotz klammer Kasse: Stadt gibt Geld für Ausbau der Erzgebirgshalle
Für eine Millionensumme soll die Erzgebirgshalle in Lößnitz im hinteren Bereich einen Anbau erhalten.
Die Erzgebirgshalle in Lößnitz, Heimspielstätte von Aue-Bad Schlemas Handballverein EHV, muss erweitert werden. Das kostet eine Millionensumme. Die Große Kreisstadt wird sich daran beteiligen. Mit wie viel Geld, ist aber noch offen.
Irmela Hennig
01.02.2026
4 min.
„Mama geht tanzen“: Warum diese Mütter drei Stunden in Limbach-Oberfrohna ganz unter sich feiern
Anne Driese und Cindy Oehler (v. l.) sind aus Oberlungwitz und Oelsnitz nach Limbach-Oberfrohna gekommen.
Auszeit statt Alltag: Bei „Mama geht tanzen“ feiern Frauen im Kulturkeller Limbach-Oberfrohna entspannt, sicher und zu familienfreundlichen Zeiten.
Ralf Jerke
01.02.2026
4 min.
„Die sind doch alle verrückt“: Die letzten Gäste haben das Congress-Hotel in Chemnitz verlassen
Antje und Ahad Adakh waren die letzten Gäste, die das Congress-Hotel in Chemnitz verlassen haben.
Seit kurz nach 11 Uhr am Sonntag ist das Hotel-Hochhaus in der Innenstadt leer. Etwas mehr als 30 Personen sollen die letzte Nacht in dem 26-stöckigen Hochhaus noch verbracht haben. Der Abschied verlief unaufgeregt und fast stoisch normal.
Denise Märkisch
Mehr Artikel