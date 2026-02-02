Stadt im Erzgebirge will Millionensumme in Schwimmhalle investieren

In Aue-Bad Schlema muss das Hallenbad auf dem Zeller Berg saniert werden. Die Verwaltung hofft dafür auf Geld vom Bund. Ausnahmsweise könnte die Finanznot der Kommune dabei ein Vorteil sein. Inwiefern?

Das Dach muss saniert, der Dusch- und Sanitärbereich modernisiert, das Kassensystem erneuert werden. Das Schwimmbecken braucht einen neuen Umgang, also Rundum-Wege. Die Beleuchtung soll auf LED umgestellt werden. Und für Barrierefreiheit in der Schwimmhalle auf dem Zeller Berg will die Stadtverwaltung Aue-Bad Schlema auch etwas tun.