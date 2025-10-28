Stadt im Erzgebirge will Nahwärme GmbH gründen

Eine große Energiegenossenschaft steigt als Partner bei der Nahwärmeversorgung in Eibenstock ein. Eine Millioneninvestition ist für den Ausbau des Netzes erforderlich.

In der Stadt Eibenstock könnte es bald eine Nahwärme GmbH geben. Die will die Stadt gemeinsam mit der Energiegenossenschaft Chemnitz/Zwickau gründen. Ein Nahwärmenetz gibt es bereits in der Stadt, das hing mit der Energie Eibenstock GmbH zusammen. Diese ist in diesem Jahr liquidiert worden, Eigentum und Aufgaben gingen an die Stadt über. Für...