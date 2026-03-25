Stadt im Erzgebirge will verschollenes Mini-Wunder aus Porzellan wieder entstehen lassen

In Lößnitz haben sich Engagierte einen besonderen Plan ausgedacht. Gemeinsam mit einer Künstlerin aus Österreich wollen sie ein Wunder wieder erstehen lassen: das kleinste Porzellanservice der Welt. Dafür sind Paten gesucht.

Als 2009 das kleinste Porzellanservice der Welt ausgestellt wurde, wollten es 2550 Besucher sehen. Organisiert hatte die Ausstellung damals der Lößnitzer Heimatverein. Doch schon vorher hatte sich bei den Lößnitzern für das Service, das so winzig ist, dass dessen Tassen auf eine Fingerkuppe passen, der Begriff „Porzellan-Wunder“... Als 2009 das kleinste Porzellanservice der Welt ausgestellt wurde, wollten es 2550 Besucher sehen. Organisiert hatte die Ausstellung damals der Lößnitzer Heimatverein. Doch schon vorher hatte sich bei den Lößnitzern für das Service, das so winzig ist, dass dessen Tassen auf eine Fingerkuppe passen, der Begriff „Porzellan-Wunder“...