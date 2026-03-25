Stadt im Erzgebirge will verschollenes Mini-Wunder aus Porzellan wieder entstehen lassen

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Das kleinste Porzellanservice der Welt. Es befand sich viele Jahre in Lößnitz, letztmalig zu sehen war es 2009 in einer Ausstellung in der Stadt.
Das kleinste Porzellanservice der Welt. Es befand sich viele Jahre in Lößnitz, letztmalig zu sehen war es 2009 in einer Ausstellung in der Stadt. Foto: Archiv Stadt Lößnitz
Oliver Damm gehört zu den Lößnitz Makers. Die haben sich eine besondere Aktion ausgedacht, die mit dem kleinsten Porzellanservice der Welt zu tun hat.
Oliver Damm gehört zu den Lößnitz Makers. Die haben sich eine besondere Aktion ausgedacht, die mit dem kleinsten Porzellanservice der Welt zu tun hat. Foto: Ralf Wendland
Das kleinste Porzellanservice der Welt – im Vergleich dazu eine normale Kaffeetasse.
Das kleinste Porzellanservice der Welt – im Vergleich dazu eine normale Kaffeetasse. Foto: Archiv Stadt Lößnitz
Künstlerin Uli Aigner hat in Lößnitz im Rahmen des Purple Path zwei Objekte aus Porzellan aufgestellt, die sich in ihre „One Million Items“ einreihen.
Künstlerin Uli Aigner hat in Lößnitz im Rahmen des Purple Path zwei Objekte aus Porzellan aufgestellt, die sich in ihre „One Million Items“ einreihen. Foto: Ralf Wendland
Das kleinste Porzellanservice der Welt. Es befand sich viele Jahre in Lößnitz, letztmalig zu sehen war es 2009 in einer Ausstellung in der Stadt.
Das kleinste Porzellanservice der Welt. Es befand sich viele Jahre in Lößnitz, letztmalig zu sehen war es 2009 in einer Ausstellung in der Stadt. Foto: Archiv Stadt Lößnitz
Oliver Damm gehört zu den Lößnitz Makers. Die haben sich eine besondere Aktion ausgedacht, die mit dem kleinsten Porzellanservice der Welt zu tun hat.
Oliver Damm gehört zu den Lößnitz Makers. Die haben sich eine besondere Aktion ausgedacht, die mit dem kleinsten Porzellanservice der Welt zu tun hat. Foto: Ralf Wendland
Das kleinste Porzellanservice der Welt – im Vergleich dazu eine normale Kaffeetasse.
Das kleinste Porzellanservice der Welt – im Vergleich dazu eine normale Kaffeetasse. Foto: Archiv Stadt Lößnitz
Künstlerin Uli Aigner hat in Lößnitz im Rahmen des Purple Path zwei Objekte aus Porzellan aufgestellt, die sich in ihre „One Million Items“ einreihen.
Künstlerin Uli Aigner hat in Lößnitz im Rahmen des Purple Path zwei Objekte aus Porzellan aufgestellt, die sich in ihre „One Million Items“ einreihen. Foto: Ralf Wendland
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Stadt im Erzgebirge will verschollenes Mini-Wunder aus Porzellan wieder entstehen lassen
Redakteur
Von Heike Mann
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In Lößnitz haben sich Engagierte einen besonderen Plan ausgedacht. Gemeinsam mit einer Künstlerin aus Österreich wollen sie ein Wunder wieder erstehen lassen: das kleinste Porzellanservice der Welt. Dafür sind Paten gesucht.

Als 2009 das kleinste Porzellanservice der Welt ausgestellt wurde, wollten es 2550 Besucher sehen. Organisiert hatte die Ausstellung damals der Lößnitzer Heimatverein. Doch schon vorher hatte sich bei den Lößnitzern für das Service, das so winzig ist, dass dessen Tassen auf eine Fingerkuppe passen, der Begriff „Porzellan-Wunder“...
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