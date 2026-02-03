MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Stadtrat vergibt Bauauftrag für Landesgartenschau in Kurort im Erzgebirge

Blick auf den Kurpark in Bad Schlema, Hauptort der Landesgartenschau 2027.
Blick auf den Kurpark in Bad Schlema, Hauptort der Landesgartenschau 2027. Bild: Jan Woitas/dpa/Archiv
Blick auf den Kurpark in Bad Schlema, Hauptort der Landesgartenschau 2027.
Blick auf den Kurpark in Bad Schlema, Hauptort der Landesgartenschau 2027. Bild: Jan Woitas/dpa/Archiv
Aue
Stadtrat vergibt Bauauftrag für Landesgartenschau in Kurort im Erzgebirge
Von Irmela Hennig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit viel Geld sollen jetzt die Außenanlagen am alten Bahnhof Niederschlema für die Landesgartenschau 2027 hergerichtet werden.

Bis zum Sommer sollen sie abgeschlossen sein, die Bauarbeiten am alten Bahnhof in Niederschlema. Der wird bei der Landesgartenschau 2027 in Aue-Bad Schlema als Blumenhalle genutzt. Im Inneren seien die Arbeiten dafür weit vorangekommen, wie Aue-Bad Schlemas Beigeordneter Jens Müller sagte. „Nun geht es um die Außenanlagen. Die werden komplett...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.02.2026
2 min.
Stadt im Erzgebirge will Millionensumme in Schwimmhalle investieren
Die Schwimmhalle in Aue soll für einen Millionenbetrag modernisiert werden.
In Aue-Bad Schlema muss das Hallenbad auf dem Zeller Berg saniert werden. Die Verwaltung hofft dafür auf Geld vom Bund. Ausnahmsweise könnte die Finanznot der Kommune dabei ein Vorteil sein. Inwiefern?
Irmela Hennig
22.01.2026
2 min.
Kurort im Erzgebirge kämpft um Bad-Titel: Erster wichtiger Schritt geschafft
Blick auf den Kurpark Bad Schlema. Der Status als Radonheilbad soll erhalten werden.
Es sind spannende Monate: Alle zehn Jahre prüft der Freistaat, ob eine Kommune das Prädikat „Bad“ behalten darf. Aktuell ist Bad Schlema an der Reihe. Vor wenigen Tagen wurde ein erster Schritt getan.
Irmela Hennig
02.02.2026
4 min.
Infusionen statt Konfetti: Reiterhof-Frau verpasst nach Unfall den Straßenfasching in Meerane
Der Mercedes von Franziska Pfitzner landete auf der B 175 in Waldenburg bei einem Unfall auf dem Dach.
Mit einem leichten Schädel-Hirn-Trauma hat Franziska Pfitzner drei Tage im Krankenhaus verbracht. Nach dem Crash in Waldenburg richtet sie emotionale Worte an die Ersthelfer: „Fühlt euch gedrückt.“
Holger Frenzel
02.02.2026
7 min.
Großbrand bei Freiberg: Autos, Motorräder und 5000 Liter Diesel in brennendem Gebäude – Der Einsatz in Bildern
 13 Bilder
Großbrand in einer Autowerkstatt in Kleinschirma: Die angrenzende Freiberger Straße und die Bahnstrecke wurden gesperrt.
In Kleinschirma ist ein Gebäude ausgebrannt. Per Warn-App wurden die Menschen in der Umgebung vor starker Rauchentwicklung gewarnt. 160 Kameraden der Feuerwehr waren an den Löscharbeiten beteiligt.
Johanna Klix, Thomas Kaufmann, Grit Baldauf, Cornelia Schönberg
22:01 Uhr
2 min.
Gil Ofarim entschuldigt sich und stürzt bei Dschungelprüfung
Gil Ofarim wurde im TV-Dschungel immer wieder mit dem Skandal konfrontiert.
An Tag 12 des Dschungelcamps sorgt Sänger Gil Ofarim für große Aufregung. Er entschuldigt sich überraschend. Kurz darauf kommt es zu einem Unfall.
21:42 Uhr
2 min.
Bundesregierung lehnt WM-Boykott ab - Göttlich reagiert
Christiane Schenderlein (CDU) ist die Staatsministerin für Sport und Ehrenamt. (Archivbild)
Warum die Bundesregierung trotz Kritik keinen WM-Boykott will – und was Staatsministerin Christiane Schenderlein über die politische Debatte rund um die WM 2022 sagt.
Mehr Artikel