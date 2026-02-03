Stadtrat vergibt Bauauftrag für Landesgartenschau in Kurort im Erzgebirge

Aue
Mit viel Geld sollen jetzt die Außenanlagen am alten Bahnhof Niederschlema für die Landesgartenschau 2027 hergerichtet werden.
Bis zum Sommer sollen sie abgeschlossen sein, die Bauarbeiten am alten Bahnhof in Niederschlema. Der wird bei der Landesgartenschau 2027 in Aue-Bad Schlema als Blumenhalle genutzt. Im Inneren seien die Arbeiten dafür weit vorangekommen, wie Aue-Bad Schlemas Beigeordneter Jens Müller sagte. „Nun geht es um die Außenanlagen. Die werden komplett...
