Sternwarte im Erzgebirge setzt auf neue Smart-Technik mit Wow-Effekt – Im August wartet besonderes Astro-Highlight

Die neue Smart-Teleskop-Technik in der Sternwarte in Schneeberg soll Beobachtungen mit Wow-Effekt ermöglichen. Sternenfans dürfen sich dieses Jahr zugleich auf einen besonderen Termin freuen.

Welche besonderen Himmelsereignisse warten dieses Jahr? Hobby-Astronomen aus dem Erzgebirge sind gespannt, denn es gibt am Firmament immer etwas zu entdecken.