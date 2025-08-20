Stickerei in Eibenstock: Wie bringt man Clara Angermann jungen Leuten nahe?

Aue
In Eibenstock gibt es viele Orte mit einem Bezug zu Clara Angermann, die vor 250 Jahren eine besondere Handwerkstechnik in die Stadt brachte. Dort waren jetzt junge Leute unterwegs.
Vom Keller bis zum Dachboden ihrer Schule, hinaus auf eine benachbarte Wiese, in ein Baudenkmal, ins Museum und in eine Schürzen-Firma haben die Projekttage an der „Glück-auf“-Oberschule Eibenstock die Schüler gebracht. Es ging um Clara Angermann, die vor 250 Jahren die Kunst des Tambourierens nach Eibenstock gebracht hat. Aus diesem Grund...
