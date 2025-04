Streit eskaliert im Erzgebirge: Syrer schlägt unbeteiligten Passanten

Nach einer Auseinandersetzung kann die Polizei zwar die Täter stellen. Doch ein 20-Jähriger hat zuvor bereits einen weiteren Mann geschlagen.

Wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt die Polizei, nachdem ein Streit in Aue eskaliert ist. Wie die Polizei mitteilt, war es zu der Auseinandersetzung am Sonntag, 14.45 Uhr, auf der Rudolf-Breitscheid-Straße in Aue gekommen. Mehrere Personen waren darin verwickelt, die danach Richtung Postplatz gingen. Alarmierte Einsatzkräfte...