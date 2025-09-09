Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Erzgebirge
  • Aue
  • Strom für hunderte Haushalte: Schneeberg nimmt größte Solaranlage der Stadt in Betrieb

Die Stadtwerke Schneeberg haben eine neue Photovoltaikanlage in Betrieb genommen. Im Bild: Geschäftsführerin Janice Kaiser.
Die Stadtwerke Schneeberg haben eine neue Photovoltaikanlage in Betrieb genommen. Im Bild: Geschäftsführerin Janice Kaiser. Bild: Ralf Wendland
Aue
Strom für hunderte Haushalte: Schneeberg nimmt größte Solaranlage der Stadt in Betrieb
Von Thomas Mehlhorn
Auf 11.760 Quadratmetern liefern 6195 Module künftig rund 1,95 Millionen Kilowattstunden grünen Strom pro Jahr: In Schneeberg ist am Dienstag eine neue große Solaranlage in Betrieb gegangen. Die Stadtwerke haben dafür eine Millionensumme investiert.

Mehr grüner Strom aus dem Erzgebirge: In Wolfgangmaßen haben am Dienstag die Stadtwerke Schneeberg eine neue Freiflächen-Photovoltaikanlage offiziell in Betrieb genommen. Mit einer Maximalleistung von 2354,1 Kilowatt zählt die Anlage zu den größten Projekten im Erzgebirge.
10.08.2025
2 min.
Rock am Teich in Schneeberg: Musik erst leise - dann rockig, wild und düster
Die Band „Feuerengel“ hat in Schneeberg ordentlich für Stimmung gesorgt.
Die Musiker von Gulvøss und Feuerengel haben bei Rock am Teich im Strandbad Filzteich in Schneeberg Samstagabend für beste Stimmung und Unterhaltung gesorgt.
Ralf Wendland
09.09.2025
4 min.
Rundumservice statt Putzen und Kochen: Ehepaar aus dem Erzgebirge fühlt sich im neuen Zuhause sichtlich wohl
Renate und Dieter Pfeifer haben ein gemeinsames Hobby: Computerspiele.
Renate und Dieter Pfeifer haben sich bewusst für das Betreute Wohnen entschieden. In Marienberg müssen sie sich um kaum etwas kümmern, langweilig wird den beiden trotzdem nicht.
Georg Müller
31.08.2025
1 min.
555-Jahr-Feier: Darum ist die Ritterstraße in Schneeberg ab Dienstag gesperrt
In Schneeberg geht die Sanierung von Gas- und Stromleitungen weiter.
Die Stadtwerke sanieren in der Bergstadt die Gas- und Stromleitungen. Bis Mitte November sollen die Arbeiten dauern.
Thomas Mehlhorn
09.09.2025
4 min.
„Wir mussten nicht eine Nacht darüber schlafen“: Paar aus Blankenhain rettet Kult-Gaststätte in Westsachsen
Jeanette Staps und Sascha Winkler haben die „Dänkritzer Schmiede“ gekauft.
Der Landgasthof „Dänkritzer Schmiede“ zwischen Crimmitschau und Zwickau bekommt eine zweite Chance: Die neuen Eigentümer wollen das Ausflugslokal auf sanfte Weise wiederbeleben.
Jochen Walther
12:15 Uhr
2 min.
Produkthaftung soll auch für KI und Software-Fehler gelten
Für viele Menschen in Deutschland ist Künstliche Intelligenz (KI) längst Teil ihres Arbeitsalltags. (Symbolbild)
Wer haftet, wenn bei Online-Käufen der Hersteller nicht greifbar ist oder ein Produkt durch Upcycling verändert wird? Ein Entwurf passt die Regeln zur Produkthaftung nach europäischen Vorgaben an.
12:15 Uhr
2 min.
Herzgesundheit: So geht Herzvorsorge - spätestens ab 50
Wertvolle Werte: Im Elektrokardiogramm (EKG) können Herzrhythmusstörungen erkannt werden.
Bluthochdruck, Cholesterin, EKG: Ab einem Alter von 35 Jahren empfiehlt die Deutsche Herzstiftung regelmäßige Checks, um Herzkrankheiten vorzubeugen. Was dabei besonders wichtig ist.
