Strom für hunderte Haushalte: Schneeberg nimmt größte Solaranlage der Stadt in Betrieb

Auf 11.760 Quadratmetern liefern 6195 Module künftig rund 1,95 Millionen Kilowattstunden grünen Strom pro Jahr: In Schneeberg ist am Dienstag eine neue große Solaranlage in Betrieb gegangen. Die Stadtwerke haben dafür eine Millionensumme investiert.
Mehr grüner Strom aus dem Erzgebirge: In Wolfgangmaßen haben am Dienstag die Stadtwerke Schneeberg eine neue Freiflächen-Photovoltaikanlage offiziell in Betrieb genommen. Mit einer Maximalleistung von 2354,1 Kilowatt zählt die Anlage zu den größten Projekten im Erzgebirge.
