  • Stürme, Dürre, Schädlinge: Im Erzgebirge sieht man, wie man den Wald dagegen wappnen kann

Thomas Poschen leitet das Revier Hundshübel. Er hält eine Weißtanne, die beim Waldumbau im gesamten Forstbezirk Eibenstock eine Schlüsselrolle spielte und spielt. Bild: Georg Dostmann
Stürme, Dürre, Schädlinge: Im Erzgebirge sieht man, wie man den Wald dagegen wappnen kann
Von Heike Mann
Der Waldumbau wird im Forstbezirk Eibenstock seit 35 Jahren konsequent verfolgt. Das macht ihn mittlerweile zu einem Vorzeigeobjekt für Forstexperten aus ganz Europa.

Thomas Poschen steht inmitten einer kleinen Gruppe von Eichen. Der 26-jährige Leiter des Reviers Hundshübel im Forstbezirk Eibenstock hütet die etwa 35-jährigen Bäume, die von seinem Vorgänger Thomas Gerlach gepflanzt wurden, wie einen Schatz. Mit seinem Chef, dem Leiter des Forstbezirks, Johannes Riedel, freut er sich, dass die Eichen...
