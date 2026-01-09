MENÜ
  Sturmtief „Elli": So ist die Lage im Erzgebirge am Freitag: Glätte, Busausfälle, Schul-Schließungen

Der Winterdienst war schon in aller Früh im Dauereinsatz.
Der Winterdienst war schon in aller Früh im Dauereinsatz. Bild: Andre März
In Zwönitz wehte der Schnee am Freitagfrüh über die Straßen und sorgte für Verkehrsbehinderungen.
In Zwönitz wehte der Schnee am Freitagfrüh über die Straßen und sorgte für Verkehrsbehinderungen. Bild: Andre März
Aufgrund schneeverwehter Straßen war Geduld gefragt.
Aufgrund schneeverwehter Straßen war Geduld gefragt. Bild: Niko Mutschmann
In Annaberg sind am Freitagvormittag nicht nur Räumfahrzeuge im Einsatz. Der Schnee wird stellenweise auch aus dem Zentrum geschafft.
In Annaberg sind am Freitagvormittag nicht nur Räumfahrzeuge im Einsatz. Der Schnee wird stellenweise auch aus dem Zentrum geschafft. Bild: Annett Honscha
Schon am Donnerstag wurde Schnee vom Annaberger Markt abtransportiert. In der Nacht und am Freitagmorgen hat es zeitweise stark geschneit.
Schon am Donnerstag wurde Schnee vom Annaberger Markt abtransportiert. In der Nacht und am Freitagmorgen hat es zeitweise stark geschneit. Bild: Annett Honscha
Aue
Sturmtief „Elli“: So ist die Lage im Erzgebirge am Freitag: Glätte, Busausfälle, Schul-Schließungen
Kälte und Schnee bestimmen den Freitag im Erzgebirge. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Schneeverwehungen, örtlichem Glatteis und Sturmböen. „Freie Presse“ gibt einen Überblick über Verkehrsbehinderungen, Unfälle und weitere Einschränkungen.

Die Wetterprognose des Deutschen Wetterdienstes für Sachsen und das Erzgebirge ist am Freitagmorgen winterlich: Laut Meteorologen bringt der heutige Tag Schneefall, Verwehungen und Glätte. Wie es in einem Warnlagebericht am Freitagmorgen heißt, sorgt Sturmtief „Elli“ für kalte und feuchte Luft – und bis in den Samstag hinein für...
