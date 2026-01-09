Sturmtief „Elli“: So ist die Lage im Erzgebirge am Freitag: Glätte, Busausfälle, Schul-Schließungen

Kälte und Schnee bestimmen den Freitag im Erzgebirge. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Schneeverwehungen, örtlichem Glatteis und Sturmböen. „Freie Presse“ gibt einen Überblick über Verkehrsbehinderungen, Unfälle und weitere Einschränkungen.

Die Wetterprognose des Deutschen Wetterdienstes für Sachsen und das Erzgebirge ist am Freitagmorgen winterlich: Laut Meteorologen bringt der heutige Tag Schneefall, Verwehungen und Glätte. Wie es in einem Warnlagebericht am Freitagmorgen heißt, sorgt Sturmtief „Elli“ für kalte und feuchte Luft – und bis in den Samstag hinein für... Die Wetterprognose des Deutschen Wetterdienstes für Sachsen und das Erzgebirge ist am Freitagmorgen winterlich: Laut Meteorologen bringt der heutige Tag Schneefall, Verwehungen und Glätte. Wie es in einem Warnlagebericht am Freitagmorgen heißt, sorgt Sturmtief „Elli“ für kalte und feuchte Luft – und bis in den Samstag hinein für...