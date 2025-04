Täter in Zschorlau haben es auf drei Autos der Marke Opel abgesehen

Montagnacht sind in Zschorlau von Unbekannten drei Opel Mokka gestohlen oder schwer beschädigt worden. Was bisher bekannt ist.

In der Zeit zwischen Montagabend bis Dienstagfrüh entwendeten Unbekannte in Zschorlau einen schwarzen Opel Mokka von einem Firmengelände an der Schneeberger Straße. Der Zeitwert des im Jahr 2022 erstmals zugelassenen Fahrzeuges beziffert sich auf etwa 26.000 Euro.