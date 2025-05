Technischer Defekt an Sonderzug: Bahnstrecke im Erzgebirge gesperrt

Offenbar weil es Probleme an der Dampflok gab, blieb am Sonnabend ein Zug stehen. Die Feuerwehr rückte an. Was bisher bekannt ist.

Die Bahnstrecke zwischen Aue und Schwarzenberg musste am Samstagnachmittag gesperrt werden. Grund dafür war ein technischer Defekt an der Dampflok eines Sonderzugs. Zwischen Lauter und Neuwelt blieb der Zug plötzlich stehen. Nach ersten Informationen führten technische Probleme an der Lok dazu, dass aus Sicherheitsgründen der Aschekasten...