  • Tierische Sensation im Erzgebirge: Erster Luchs-Nachwuchs in Sachsen seit 300 Jahren bestätigt

Luchskatze Alva (r.) mit einem ihrer beiden Jungtiere im Erzgebirge.
Bild: Archiv Naturschutz LfULG/Wildkamera, Ronny Oehme
Luchskatze Alva (r.) mit einem ihrer beiden Jungtiere im Erzgebirge.
Luchskatze Alva (r.) mit einem ihrer beiden Jungtiere im Erzgebirge. Bild: Archiv Naturschutz LfULG/Wildkamera, Ronny Oehme
Aue
Tierische Sensation im Erzgebirge: Erster Luchs-Nachwuchs in Sachsen seit 300 Jahren bestätigt
Von Jürgen Freitag
Zum ersten Mal seit Jahrhunderten gibt es wieder Luchs-Nachwuchs in Sachsen. Kameras haben jetzt die zwei Jungtiere im Erzgebirgswald fotografiert. Was zu der tierischen Sensation bisher bekannt ist.

Für das Team des Auswilderungs-Projektes ist es kaum zu glauben: Luchsin Alva, die im März vergangenen Jahres im Eibenstocker Forst ausgesetzt wurde, hat Nachwuchs. Das berichtet jetzt das Landesumweltamt.
