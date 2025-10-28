Tierische Sensation im Erzgebirge: Erster Luchs-Nachwuchs in Sachsen seit 300 Jahren bestätigt

Zum ersten Mal seit Jahrhunderten gibt es wieder Luchs-Nachwuchs in Sachsen. Kameras haben jetzt die zwei Jungtiere im Erzgebirgswald fotografiert. Was zu der tierischen Sensation bisher bekannt ist.

Für das Team des Auswilderungs-Projektes ist es kaum zu glauben: Luchsin Alva, die im März vergangenen Jahres im Eibenstocker Forst ausgesetzt wurde, hat Nachwuchs. Das berichtet jetzt das Landesumweltamt.