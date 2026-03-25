Tierpark im Erzgebirge freut sich über neun kleine Glücksschweine

Im Auer Zoo der Minis hat Minischwein Rosalie wieder für reichlich Nachwuchs gesorgt. Neun Ferkel hat sie geworfen.

Pünktlich vor Ostern hat Minischwein Rosalie im Auer Zoo der Minis eine besondere Überraschung ins Nest gelegt. Neun kleine Ferkel hat sie am 18. März geworfen. In die Freude über den Nachwuchs bei den Minischweinen mischt sich auch etwas Trauer, denn der Zuchteber Rudi musste vor einigen Wochen eingeschläfert werden. „Er ist nicht mehr...