Tierpark im Erzgebirge überrascht mit Eiern im XXL-Format – Weil Emu Franz keine Lust zum Brüten hat

Die Emu-Henne Hanna hat um die 20 Eier ins Nest gelegt. Kleine Küken werden daraus aber nicht schlüpfen. Das liegt am Emu-Hahn.

Im Auer Zoo der Minis herrscht derzeit eine Eier-Schwemme. Emu-Henne Hanna (5) legt fleißig ein grünes XXL-Ei nach dem anderen. Doch ihr Partner, Emu-Hahn Franz (4), macht keine Anstalten, sie auszubrüten, obwohl das eigentlich sein Job als Emu-Mann wäre. Im Auer Zoo der Minis herrscht derzeit eine Eier-Schwemme. Emu-Henne Hanna (5) legt fleißig ein grünes XXL-Ei nach dem anderen. Doch ihr Partner, Emu-Hahn Franz (4), macht keine Anstalten, sie auszubrüten, obwohl das eigentlich sein Job als Emu-Mann wäre.