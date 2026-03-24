Tierpark im Erzgebirge überrascht mit Eiern im XXL-Format – Weil Emu Franz keine Lust zum Brüten hat

Aue
Die Emu-Henne Hanna hat um die 20 Eier ins Nest gelegt. Kleine Küken werden daraus aber nicht schlüpfen. Das liegt am Emu-Hahn.
Im Auer Zoo der Minis herrscht derzeit eine Eier-Schwemme. Emu-Henne Hanna (5) legt fleißig ein grünes XXL-Ei nach dem anderen. Doch ihr Partner, Emu-Hahn Franz (4), macht keine Anstalten, sie auszubrüten, obwohl das eigentlich sein Job als Emu-Mann wäre.
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