Tierpark im Erzgebirge vermeldet seltenen Drillings-Nachwuchs bei Weißbüscheläffchen

Bei den Weißbüscheläffchen sind Zwillingsgeburten normal. Nicht so im Auer Zoo der Minis, dort zieht die Primaten-Familie jetzt Drillinge auf. Das bringt Schwierigkeiten mit sich.
Im Auer Zoo der Minis gibt es dreifachen Grund zur Freude: Bei den Weißbüscheläffchen hat es eine Drillingsgeburt gegeben. Das ist äußerst selten, denn normalerweise bringen die Alphaweibchen einer solchen Gruppe immer nur Zwillinge zur Welt.
