Tierpark im Erzgebirge vermeldet seltenen Drillings-Nachwuchs bei Weißbüscheläffchen

Bei den Weißbüscheläffchen sind Zwillingsgeburten normal. Nicht so im Auer Zoo der Minis, dort zieht die Primaten-Familie jetzt Drillinge auf. Das bringt Schwierigkeiten mit sich.

Im Auer Zoo der Minis gibt es dreifachen Grund zur Freude: Bei den Weißbüscheläffchen hat es eine Drillingsgeburt gegeben. Das ist äußerst selten, denn normalerweise bringen die Alphaweibchen einer solchen Gruppe immer nur Zwillinge zur Welt. Im Auer Zoo der Minis gibt es dreifachen Grund zur Freude: Bei den Weißbüscheläffchen hat es eine Drillingsgeburt gegeben. Das ist äußerst selten, denn normalerweise bringen die Alphaweibchen einer solchen Gruppe immer nur Zwillinge zur Welt.