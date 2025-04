Tourneetheater lässt junge Prinzessin in Dinner-Komödie lebendig werden

Der Eibenstocker Autor Wolfram Christ hat eine Komödie geschrieben, die in wenigen Tagen Premiere hat. Dazu gibt es ein Vier-Gänge-Menü.

Im Kulturzentrum in Eibenstock wird diese Woche für die erste Dinner-Komödien-Premiere des Tourneetheaters „Comediantes“ geprobt. In der opulenten Dinner Komödie, die am Freitag, 18 Uhr im Sonnenhotel „Hoher Hahn“ in Breitenbrunn zu erleben ist, geht es um Maria Christina, Erzherzogin von Österreich. Dargestellt wird sie von Anna...