Tradition im Erzgebirge: 27-Jährige ist das neue Köhlerliesl - „Ich trage meine Heimat immer im Herzen“

Beim Köhlerfest in Sosa wurde der Meiler entzündet. Mit dabei das neue Köhlerliesl Amanda Rockstroh. Jetzt steht in Sosa der Verkauf des „schwarzen Goldes“ an.

Sosa hat ein neues Köhlerliesl: Amanda Rockstroh, 27 Jahre alt. Sie übernahm den Titel von Paula Mäurer, die sechs Jahre amtierte. „Ich bleibe so lange ‚Liesl', wie es Verein, Beruf, Gesundheit und Familie erlauben", erklärte die 27-Jährige.