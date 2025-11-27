Tradition im Erzgebirge: Gemeinde schiebt zum 20. Mal ihre Pyramide an

Immer am Samstag vor dem ersten Advent zieht es die Zschorlauer und Gäste aus nah und fern zu einem Platz, den es so noch gar nicht lange gibt. Dort wird eine Tradition gefeiert.

Jedes Jahr am Samstag des ersten Adventswochenendes versammelt sich fast ganz Zschorlau an der Pyramide, die vor dem Haus der Vereine steht. Das war nicht immer so. Denn der Platz, zu dem auch der im Volksmund so genannte „Wolfgangsee" gehört – in Anspielung auf Bürgermeister Wolfgang Leonhardt –, wurde erst Anfang der 2000er-Jahre...