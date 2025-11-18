Tradition in Stadt im Erzgebirge endet: Warum es dieses Jahr keine Pyramidenfiguren-Parade gibt

Seit mehr als zwei Jahrzehnten gehört der Umzug der lebenden Pyramidenfiguren zum Advent in Aue. Doch dieses Jahr wird die Tradition unterbrochen. Die Stadtverwaltung nennt dafür zwei Gründe.

Er gehört zur Vorweihnachtszeit in Aue: der Umzug der lebenden Pyramidenfiguren. Immer am Samstag vor dem ersten Advent haben sich zahlreiche Menschen verkleidete als Bergmann, Jäger und Co. vom Carolateich zum Altmarkt auf dem Weg gemacht, um dann dort das Pyramidenanschieben zu erleben. Dieses Jahr wird es das so aber nicht geben.