  • Tradition in Stadt im Erzgebirge endet: Warum es dieses Jahr keine Pyramidenfiguren-Parade gibt

Zum Anschieben der Pyramide in Aue findet traditionell eine Figurenparade statt. Dieses Jahr nicht.
Zum Anschieben der Pyramide in Aue findet traditionell eine Figurenparade statt. Dieses Jahr nicht. Bild: Georg Dostmann/Archiv
Zum Anschieben der Pyramide in Aue findet traditionell eine Figurenparade statt. Dieses Jahr nicht.
Zum Anschieben der Pyramide in Aue findet traditionell eine Figurenparade statt. Dieses Jahr nicht. Bild: Georg Dostmann/Archiv
Aue
Tradition in Stadt im Erzgebirge endet: Warum es dieses Jahr keine Pyramidenfiguren-Parade gibt
Redakteur
Von Jürgen Freitag
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit mehr als zwei Jahrzehnten gehört der Umzug der lebenden Pyramidenfiguren zum Advent in Aue. Doch dieses Jahr wird die Tradition unterbrochen. Die Stadtverwaltung nennt dafür zwei Gründe.

Er gehört zur Vorweihnachtszeit in Aue: der Umzug der lebenden Pyramidenfiguren. Immer am Samstag vor dem ersten Advent haben sich zahlreiche Menschen verkleidete als Bergmann, Jäger und Co. vom Carolateich zum Altmarkt auf dem Weg gemacht, um dann dort das Pyramidenanschieben zu erleben. Dieses Jahr wird es das so aber nicht geben.
