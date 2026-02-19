MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Trauer im Erzgebirge um Roland Böhm: Unternehmer, Ehrenamtler und Seele des Musikkorps verstorben

Roland Böhm war eng mit dem Musikkorps verbunden, nun ist er verstorben.
Roland Böhm war eng mit dem Musikkorps verbunden, nun ist er verstorben. Bild: Ralf Wendland/Archiv
Roland Böhm war eng mit dem Musikkorps verbunden, nun ist er verstorben.
Roland Böhm war eng mit dem Musikkorps verbunden, nun ist er verstorben. Bild: Ralf Wendland/Archiv
Aue
Trauer im Erzgebirge um Roland Böhm: Unternehmer, Ehrenamtler und Seele des Musikkorps verstorben
Redakteur
Von Thomas Mehlhorn
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit dem Gründer der Böhm Gebäudereinigung verliert die Bergstadt Schneeberg eine prägende Unternehmerpersönlichkeit. Als langjähriger Geschäftsführer hinterließ er auch beim Musikkorps seine Spuren.

Die Bergstadt Schneeberg hat eine ihrer prägenden Persönlichkeiten verloren: Roland Böhm ist am 4. Februar 2026 kurz vor seinem 77. Geburtstag verstorben. Über Jahrzehnte bereicherte er nicht nur das Handwerk, sondern auch das kulturelle Leben seiner Heimatstadt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
24.01.2026
4 min.
Musik liegt in der Luft: Diese Schule im Erzgebirge bekommt zum 20. Geburtstag ihre eigene Hymne
Besonderes Ständchen: Aus 20 Jahresthemen entsteht eine Hymne für die evangelische Oberschule in Schneeberg.
Die evangelische Oberschule in Schneeberg besteht seit 20 Jahren. Für die Zukunft und ihre Herausforderungen ist Weitblick gefragt. Sinkende Schülerzahlen sind dabei nur ein Aspekt. Deshalb gibt es schon jetzt richtungsweisende Pläne.
Anna Neef
09:24 Uhr
2 min.
Großeinsatz wegen Putzmittel? Feuerwehr im Reichstagsgebäude
Die ersten Einsatzkräfte sind bereits wieder abgezuogen.
Ein Gasmelder löst im Reichstagsgebäude Alarm und einen größeren Feuerwehreinsatz aus. Der Auslöser war allem Anschein nach recht banal.
17.02.2026
4 min.
Nach Herzstillstand auf der Kammloipe im Vogtland: „Ich bin froh, noch am Leben zu sein“
Petra Gritzner und ihr Lebensgefährte Joachim Heintschel fanden den bewusstlosen Skiläufer im Schnee und leisteten Erste Hilfe.
Am 6. Januar kollabiert nahe Schöneck ein Skiläufer im Schnee. Dank schneller Hilfe überlebt der Mann knapp. Heute sagt er, der gesamte Tag sei aus seinem Gedächtnis gelöscht.
Swen Uhlig
19.12.2025
2 min.
Erfolgsgeschichte im Gewandhaus Leipzig: Warum Erzgebirger dort am Wochenende spielen
Zum Abschluss des Weihnachtsmarktes spielt das Landesbergmusikkorps Sachsen in Schneeberg. Vorher gibt es einen Auftritt in Leipzig.
Das Musikkorps der Bergstadt Schneeberg gestaltet die Bergmannsweihnacht im Gewandhaus Leipzig. Am Sonntag gibt es außerdem einen ganz besonderen Auftritt in der Heimat.
Thomas Mehlhorn
18.02.2026
4 min.
Beschlagnahmung des Protestbusses „Adenauer SRP+“ in Döbeln: Nachträglicher Beschluss war rechtswidrig
Per Tieflader ging es für den Protestbus, den die Polizei zuvor beschlagnahmt hatte, am 7. Oktober von Chemnitz zurück nach Berlin.
Die Beschlagnahme des „Adenauer SRP+“-Busses im September 2025 in Mittelsachsen hat Folgen: Das Landgericht Chemnitz gibt dem „Zentrum für Politische Schönheit“ in einem zentralen Punkt Recht.
Manuel Niemann
09:26 Uhr
1 min.
Bilder des Tages vom 19.02.2026
 6 Bilder
Der Winter ist zurück: Autos fahren auf einer verschneiten Straße in Fahrtrichtung Rennerod in Rheinland-Pfalz.
Mehr Artikel