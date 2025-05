„Trauerspiel für Tourismusregion“: Warum man in Carlsfeld sauer auf die Landestalsperrenverwaltung ist

In Carlsfeld ist man stinksauer über das, was in den letzten Wochen an der Talsperre passiert ist. Bänke wurden abgebaut, Zugänge zum Ufer blockiert. Die zuständige Behörde erklärt ihr Vorgehen.

Die Carlsfelder sind stinksauer. Bänke, die am Ostufer der Talsperre Carlsfeld aufgestellt waren, wurden abgebaut. Eine Info-Tafel, die der Fremdenverkehrsverein aufgestellt hatte, ebenso. Vor einer Woche wurden mit etwa zwei Meter hohen Reisighaufen drei Zugänge vom Wanderweg zum Ufer blockiert. Wie sich in Carlsfeld herumgesprochen hat, ist...