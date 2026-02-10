MENÜ
  Treibhausgasneutrale Stadt im Erzgebirge: Bei Klimathema klaffen Meinungen auseinander

Für kommunale Gebäude will Eibenstock Treibhausgasneutralität erreichen. Bild: Ramona Schwabe
Für kommunale Gebäude will Eibenstock Treibhausgasneutralität erreichen. Bild: Ramona Schwabe
Aue
Treibhausgasneutrale Stadt im Erzgebirge: Bei Klimathema klaffen Meinungen auseinander
Redakteur
Von Heike Mann
Es geht um ein langfristiges Ziel, etwas, das 2045 erreicht werden soll. Doch damit auseinandersetzen muss sich der Stadtrat von Eibenstock schon jetzt.

Eibenstock will treibhausgasneutral werden, zumindest was die kommunalen Verbraucher betrifft. Ein langfristiges Ziel, der Plan ist, das 2045 zu erreichen. Aber darüber hat der Stadtrat schon jetzt diskutiert, wohl wissend, dass wohl keiner der Anwesenden in knapp 20 Jahren noch in dem Gremium sitzen wird.
