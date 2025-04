Trister Spielplatz in Zschorlau wird für mehr als 700.000 Euro aufgepeppt: Was dort geplant ist

Die Arbeiten am zukünftigen Mehrgenerationenplatz in Zschorlau haben begonnen. Die Gemeinde will im Zuge der Neugestaltung ein seit langem bestehendes Problem lösen.

Die Arbeiten am Mehrgenerationenplatz in Zschorlau haben begonnen. Dafür wird ein Areal am Lerchenberg neu gestaltet, auf dem sich zuvor ein Spielplatz befand, dessen Geräte in die Jahre gekommen waren und der kaum noch genutzt wurde. Die Arbeiten am Mehrgenerationenplatz in Zschorlau haben begonnen. Dafür wird ein Areal am Lerchenberg neu gestaltet, auf dem sich zuvor ein Spielplatz befand, dessen Geräte in die Jahre gekommen waren und der kaum noch genutzt wurde.