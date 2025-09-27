Turnier im Erzgebirge zeigt: Reiten liegt im Trend – Hobby Horsing sorgt für Nachwuchs

Über 200 Starts bei einem Reitturnier in Eibenstock zeigen: Reiten liegt im Erzgebirge im Trend. Neben den großen Pferden begeistern inzwischen auch Steckenpferde beim Hobby Horsing die jungen Reiter.

Die zehnjährige Emma Partzsch aus Großolbersdorf war am Samstag eine der ersten Starterinnen beim Reitturnier in Eibenstock. Das bedeutete für sie und für die Familie, die sie begleitete, zeitiges Aufstehen, nämlich halb 4. „Frühstücken, das Pferd fertig machen und eineinhalb Stunden Fahrt“, erzählt Mutter Nikole Partzsch. Sie, Vater... Die zehnjährige Emma Partzsch aus Großolbersdorf war am Samstag eine der ersten Starterinnen beim Reitturnier in Eibenstock. Das bedeutete für sie und für die Familie, die sie begleitete, zeitiges Aufstehen, nämlich halb 4. „Frühstücken, das Pferd fertig machen und eineinhalb Stunden Fahrt“, erzählt Mutter Nikole Partzsch. Sie, Vater...