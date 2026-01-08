MENÜ
  • Unfall auf Bundesstraße im Erzgebirge: 19-Jähriger verliert Kontrolle über Fahrzeug

Aue
Unfall auf Bundesstraße im Erzgebirge: 19-Jähriger verliert Kontrolle über Fahrzeug
Von Niko Mutschmann und Annett Honscha
Ein Seat und ein Audi sind am Mittwochabend auf der B 101 bei Lauter zusammengeprallt. Die Polizei nennt Details.

Zwei Autos sind am Mittwochabend auf der B 101 zwischen Schwarzenberg und Lauter zusammengeprallt. Laut Polizei hat ein Seat (Fahrer: 19) gegen 20 Uhr kurz vorm Ortseingang Lauter auf glatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.
