Regionale Nachrichten und News
  • Unfall auf Staatsstraße im Erzgebirge: Lastwagen kracht gegen Baum

Aue
Unfall auf Staatsstraße im Erzgebirge: Lastwagen kracht gegen Baum
Von Niko Mutschmann
Bei einem Unfall in Zschorlau geriet ein Lkw ins Bankett, sein Auflieger schleuderte gegen einen Baum. Was die Polizei bisher weiß.

Auf der Staatsstraße 274 (Karlsbader Straße) in Zschorlau ist es Donnerstag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 13.15 Uhr geriet ein in Richtung Schneeberg fahrender Lastwagen aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts ins Bankett. Dort prallte der Auflieger des Lkw gegen einen Baum, dabei wurde die hintere Achse des Anhängers...
