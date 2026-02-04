MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bei dem Unfall entstand Sachschaden von etwa 10.000 Euro.
Bei dem Unfall entstand Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Bild: Symbolfoto: Stefan Puchner/dpa
Bei dem Unfall entstand Sachschaden von etwa 10.000 Euro.
Bei dem Unfall entstand Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Bild: Symbolfoto: Stefan Puchner/dpa
Aue
Unfall im Erzgebirge: Renault prallt gegen Strommast
Von Farhard Salmanian
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine 49-jährige Autofahrerin verlor zwischen Aue-Bad Schlema und Wildbach die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Wagen kam von der Straße ab.

Eine 49-jährige Autofahrerin ist am frühen Dienstagabend zwischen Aue-Bad Schlema und Wildbach verunglückt. Das teilte die Polizeidirektion Chemnitz mit. Die Frau war gegen 17.40 Uhr mit einem Renault in Richtung Wildbach unterwegs, als sie auf einem Gefälleabschnitt die Kontrolle über den Wagen verlor. Das Auto rutschte laut Polizeiangaben...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.01.2026
1 min.
Schwarzenberg: 85‑jähriger Autofahrer prallt gegen Laternenmast
Auf der Karlsbader Straße prallte ein Renault gegen einen Laternenmast.
11.000 Euro Schaden und Einweisung ins Krankenhaus: In Schwarzenberg endete ein Unfall am Laternenmast glimpflich. Wie es dazu kam.
Farhard Salmanian
02.02.2026
4 min.
Infusionen statt Konfetti: Reiterhof-Frau verpasst nach Unfall den Straßenfasching in Meerane
Der Mercedes von Franziska Pfitzner landete auf der B 175 in Waldenburg bei einem Unfall auf dem Dach.
Mit einem leichten Schädel-Hirn-Trauma hat Franziska Pfitzner drei Tage im Krankenhaus verbracht. Nach dem Crash in Waldenburg richtet sie emotionale Worte an die Ersthelfer: „Fühlt euch gedrückt.“
Holger Frenzel
03.02.2026
4 min.
Neues Vier-Sterne-Hotel im Erzgebirge: Wolkensteins Bürgermeister sieht Tourismus auf Erfolgskurs
Wolkensteins Bürgermeister Wolfram Liebing freut sich auf die Neueröffnung des Pawlow-Hotels in Warmbad.
In Warmbad entsteht ein neues Vier-Sterne-Hotel. Zudem wird im Wolkensteiner Ortsteil die Therme erweitert. Bürgermeister Wolfram Liebing über touristische Leuchttürme in Zeiten klammer Kassen.
Georg Müller
22.01.2026
1 min.
Waldheim: Volkswagen und Ligier stoßen zusammen
Unfall in Waldheim: Zwei Autos kollidieren.
In Waldheim kollidierten ein abbiegender Ligier und ein überholender VW. Verletzt wurde niemand, der Schaden liegt bei rund 10.000 Euro.
Farhard Salmanian
17:40 Uhr
4 min.
Draisaitl und Schmid Fahnenträger bei Eröffnungsfeier
Eishockey-Superstar Leon Draisaitl war schon Deutschlands Sportler des Jahres. (Archivbild)
Die Wahl ist gefallen: Leon Draisaitl und Katharina Schmid tragen bei der Olympia-Eröffnung die deutsche Fahne. Bei der Abstimmung gab es eine Rekordbeteiligung für Winterspiele.
17:43 Uhr
2 min.
EU-Politiker: Orban instrumentalisiert Prozess gegen Maja T.
Der deutsche EU-Politiker Martin Schirdewan verfolgte das Verfahren gegen Maja T. in Ungarn vor Ort mit.
Das Urteil gegen Maja T. sorgt für Kritik: Deutsche EU-Politiker werfen der ungarischen Regierung vor, mit dem Prozess gezielt Stimmung zu machen.
Mehr Artikel