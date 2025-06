Unfall mit Krankentransport: Staatsstraße im Erzgebirge voll gesperrt

Bei dem Unfall werden zwei Personen leicht verletzt. Erhebliche Behinderungen im Feierabendverkehr.

Am Donnerstag ist es in Aue an der Ausfahrt der Albert-Schweitzer-Straße auf die Staatsstraße 255 (Dr.-Otto-Nuschke-Straße) zu einem Unfall mit einem Krankentransporter gekommen. Gegen 15.30 Uhr stießen das Fahrzeug und ein Renault aus ungeklärter Ursache zusammen. Nach ersten Informationen wurden bei dem Unfall zwei Personen leicht verletzt.