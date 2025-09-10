Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Unglaubliche 105 Jahre: Diese Seniorin aus dem Erzgebirge braucht weder Gehstock noch Brille

Marianne Partenfelder (links) feiert ihren 105. Geburtstag und ist damit die älteste Einwohnerin von Eibenstock. Mit Sohn Christoph und Schwiegertochter Karin stöbert sie in Fotoalben.
Marianne Partenfelder (links) feiert ihren 105. Geburtstag und ist damit die älteste Einwohnerin von Eibenstock. Mit Sohn Christoph und Schwiegertochter Karin stöbert sie in Fotoalben. Bild: Eberhard Mädler
Marianne Partenfelder (links) feiert ihren 105. Geburtstag und ist damit die älteste Einwohnerin von Eibenstock. Mit Sohn Christoph und Schwiegertochter Karin stöbert sie in Fotoalben.
Marianne Partenfelder (links) feiert ihren 105. Geburtstag und ist damit die älteste Einwohnerin von Eibenstock. Mit Sohn Christoph und Schwiegertochter Karin stöbert sie in Fotoalben. Bild: Eberhard Mädler
Aue
Unglaubliche 105 Jahre: Diese Seniorin aus dem Erzgebirge braucht weder Gehstock noch Brille
Von Eberhard Mädler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Marianne Partenfelder ist 105 Jahre alt und die älteste Einwohnerin in Eibenstock. Die rüstige Rentnerin aus dem Erzgebirge klopft bis heute Steine und wendet Heu. Was ist ihr Geheimnis?

„Hände falten und durch!“ So antwortet Marianne Partenfelder auf die Frage, wie man 105 Jahre erlebt. So alt ist die Eibenstockerin am 9. September geworden. „Sachen gibt‘s - dass ich wirklich schon so alt bin“, fügt sie schmunzelnd hinzu, „am liebsten würde ich heute verreisen.“
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16.06.2025
4 min.
Besonders und selten: 104-Jährige Erzgebirgerin feiert 90. Jubelkonfirmation
Marianne Partenfelder ist 104 Jahre alt. In der Kirche hinter ihr hat sie vor 90 Jahren ihre Konfirmation erhalten.
Marianne Partenfelder ist die älteste Einwohnerin von Eibenstock. Dort gehört sie seit 90 Jahren der Kirchgemeinde an und feierte mit ihr ein besonderes Jubiläum.
Heike Mann
21:00 Uhr
2 min.
Amtsgericht Zwickau: Angriff auf Rettungssanitäter, zwei Hunde bei Hitze im Auto vergessen und mehrere hundert Kinderpornos
In der nächsten Woche finden 33 Prozesse in Straf- und Bußgeldsachen statt.
Die „Freie Presse“ informiert über Gerichtsverhandlungen, die in der kommenden Woche stattfinden. Die Verhandlungen sind öffentlich und finden am Amtsgericht, Humboldtstraße 1, statt.
Frank Dörfelt
11.09.2025
4 min.
„Keine Festlegung zu keinem Betrag“: Olympia statt Krankenhäuser? Was Kretschmer zu den Bundes-Milliarden in Sachsen sagt
Holt er Olympia nach Sachsen? Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) äußert sich im Landtag zur geplanten Verteilung des sächsischen Anteils an den Infrastruktur-Milliarden des Bundes.
Der Ministerpräsident nennt bei seiner Befragung im Landtag zum Infrastruktur-Sondervermögen erstmals eine Summe für den Masterplan Südwestsachsen. Prompt meldet ein Oberbürgermeister Korrekturbedarf an.
Tino Moritz
20.08.2025
4 min.
Stickerei in Eibenstock: Wie bringt man Clara Angermann jungen Leuten nahe?
Bei Kunstlehrer Thomas Helm bekamen die Schüler der Eibenstocker Oberschule einen Einblick in die Stickereiindustrie in früheren Zeiten in Eibenstock.
In Eibenstock gibt es viele Orte mit einem Bezug zu Clara Angermann, die vor 250 Jahren eine besondere Handwerkstechnik in die Stadt brachte. Dort waren jetzt junge Leute unterwegs.
Heike Mann
21:02 Uhr
4 min.
Händlerherbst in Rochlitz: Die Bilder des langen Abends
 19 Bilder
Der Händlerherbst in Rochlitz hat die Innenstadt pulsieren lassen. Mode, Musik und mehr zog viele Gäste an. Und für den guten Zweck wurde geradelt.
Falk Bernhardt
12:30 Uhr
2 min.
Insolvenz: Geschäft in der Galerie Roter Turm vorerst geschlossen
In der Galerie Roter Turm ist ein Geschäft vorübergehend geschlossen.
Der Laden war erst vor gut einem Jahr eröffnet worden. Nun sind die Regale halbleer und die Zukunft des Shops ist ungewiss.
Benjamin Lummer
Mehr Artikel