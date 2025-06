Aue 04.06.2025

Unrat in Gebäude in Brand: Feuerwehreinsatz in Schneeberg

Spaziergänger hatten Alarm geschlagen, nachdem sie Rauch bemerkten. Verletzt wurde niemand. Am Dienstag gegen 20 Uhr ist die Feuerwehr nach Schneeberg in die Straße Waldesruh gerufen worden. Spaziergänger hatten Rauch bemerkt und den Alarm ausgelöst. In einem leerstehenden Gebäude brannte es.