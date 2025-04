Unterrichtsausfall und Lehrerpaket: Was Sachsens Kultusminister an einer Oberschule im Erzgebirge dazu hört

In einer Statistik des Kultusministeriums fällt die Oberschule Zschorlau mit einem besonders hohen Anteil an Unterrichtsausfall auf. Um das Thema kam man beim Besuch des Ministers am Montag nicht herum. Aber es gibt Licht am Horizont.

Im Treppenhaus der Oberschule Zschorlau steht eine Tafel, auf der die Schüler ihre Antworten auf die Frage „Was wünscht ihr euch für die Schule?“ schreiben können. Ganz oben an steht „mehr Lehrer“. Ein Wunsch, der verständlich wird, schaut man in die Statistik des Kultusministeriums zu Unterrichtsausfall an Sachsens Schulen im ersten... Im Treppenhaus der Oberschule Zschorlau steht eine Tafel, auf der die Schüler ihre Antworten auf die Frage „Was wünscht ihr euch für die Schule?“ schreiben können. Ganz oben an steht „mehr Lehrer“. Ein Wunsch, der verständlich wird, schaut man in die Statistik des Kultusministeriums zu Unterrichtsausfall an Sachsens Schulen im ersten...