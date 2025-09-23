Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Erzgebirge
  • Aue
  • Vermisste 13-Jährige aus dem Erzgebirge wieder da: Polizei beendet Öffentlichkeitsfahndung

Die Polizei hat die Fahndung beendet. Das vermisste Mädchen ist zurück.
Die Polizei hat die Fahndung beendet. Das vermisste Mädchen ist zurück. Bild: Symbolfoto: Daniel Vogl/dpa
Aue
Vermisste 13-Jährige aus dem Erzgebirge wieder da: Polizei beendet Öffentlichkeitsfahndung
Von Holk Dohle
Wie die Polizei am Dienstagabend mitteilte, ist die Suche nach einer vermissten 13-Jährigen aus Aue beendet worden.

Die Öffentlichkeitsfahndung nach einem 13-jährigen Mädchen aus Aue ist beendet. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Dienstagabend mitteilte, hat sich am Nachmittag eine Angehörige der Vermissten bei der Polizei gemeldet und mitgeteilt, dass das Mädchen wohlbehalten zurückgekehrt ist.
