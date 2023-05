Vermisster Jugendlicher aus Lauter ist wieder zuhause

Ein seit Sonntagabend als vermisst gemeldeter Jugendlicher aus Lauter ist wieder zuhause. Wie die Polizei am Mittwochmorgen informierte, sei der 15-Jährige am Dienstagabend selbstständig in sein Wohnumfeld zurückgekehrt. Damit sei die Öffentlichkeitsfahndung nach dem Jugendlichen beendet. Die Polizeidirektion Chemnitz bedanke sich für die...