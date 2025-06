Versuchter Raub in Aue eskaliert – Polizei greift nach Drohung mit Messer ein

In Aue wird ein 14-Jähriger von drei Jugendlichen attackiert – sie wollen ihm die Kette entreißen. Kurz darauf bedroht ein Mann im Park einen der Tatverdächtigen mit einem Messer.

Nach einem versuchten Raubdelikt in Aue hat die Polizei drei Jugendliche gestellt. Wie ein Polizeisprecher mitteilt, wurden die Einsatzkräfte am Dienstag gegen 14:20 Uhr zu einem Übergriff in der Alfred-Brodauf-Straße gerufen. Vor Ort trafen Streifenbeamte unter anderem auf die Anruferin (13) sowie einen leicht verletzten Jungen (14), der von...